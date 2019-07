Al via oggi una nuova interessante puntata del programma domenicale Linea Verde, nella sua versione estiva. Oggi domenica 28 luglio il viaggio di “Linea Verde estate” condurrà i telespettatori a Roccamonfina, nell’alto casertano, dove il vulcano che prende il suo nome proprio dalla ridente località, e che con la sua attività dà vita a magnifiche sorgenti termali di acque oligominerali e movimenti sismici. Il viaggio continuerà con Federico Quaranta e Peppone, che ci guideranno in una visita in uno storico caseificio a Pietramelara, che vanta ben 800 capi allevati, 300 ettari di terreni coltivati, 4 quintali di latte, con cui vengono realizzate squisite mozzarelle di bufala da agricoltura biologica DOP.

Linea Verde Estate oggi sarà a Vairano, dove Federica De Denaro, condurrà il pubblico alla scoperta del lupino gigante, una delle eccellenze italiane e che nasce all’interno del progetto “Presidio della Biodiversità dell’Alto Casertano“. Federico Quaranta, invece, visiterà un’enorme area naturale di circa 145 ettari nel Parco Sorgenti di Riardo, che dà origine alla famosissima acqua effervescente naturale d’Italia. Federica De Denaro andrà a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina, dove svelerà, insieme ad un maestro pizzaiolo, i segreti di una pizza molto speciale, con un impasto incredibilmente elastico. Il nuovo appuntamento con Linea Verde Estate è per oggi domenica 28 luglio 2019 alle 12.20 su Rai 1.