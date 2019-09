Si conclude oggi domenica 8 settembre 2019 l’edizione estiva di Linea Verde, che ha tenuto compagnia ai telespettatori tutta l’estate. Nella puntata odierna Federico Quaranta, Federica De Denaro e Giuseppe Calabrese, condurranno i telespettatori alla scoperta delle bellezze del Golfo di Napoli, in particolare nella bellissima Ischia! Attraverso il viaggio di Linea Verde Estate scopriremo i posti più suggestivi di Ischia, poi i Campi Flegrei, ed il Monte Faito. Oggi, quindi, domenica 8 settembre 2019, alle 12.20 su Rai 1 conclude il viaggio di Linea Verde Estate nel Sud Italia, con le suggestive bellezze del Golfo di Napoli. Assisteremo al rientro dei pescatori al porto, con lo sbarco del pescato. Tappa anche in un vecchio forno dove si cuoce il pane “cafone”, e non mancheranno tanti giri per i vicoli e le viuzze del centro storico, nello scenario di Ischia Ponte.

Tappa anche a Serra Fontana, mentre a quota 1.150 metri sul livello del mare, tra boschi di larici, castagneti e agrumeti, gli spettacolari scorci di natura incontaminata raggiungeremo la vetta del Monte Faito, dove potremo ammirare un panorama davvero suggestivo che ci consentirà di vedere tutta la costa. Faremo anche un giro nella galleria Principe di Napoli, con Nando, che rispettando la tradizione del caffè ci preparerà un espresso con la “cuccumella”, una particolare caffettiera napoletana. L’appuntamento con Linea Verde Estate, per l’ultima puntata della versione estiva è per oggi domenica 8 settembre 2019 alle 12.20 su Rai 1 per ammirare le bellezze del Golfo di Napoli in compagnia degli amati conduttori Federico Quaranta e Federica De Denaro e le divertenti incursioni di Giuseppe Calabrese.