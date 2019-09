Temptation Island Vip 2019, anticipazioni prima puntata lunedì 9 settembre 2019. Ecco le sei coppie!

Parte la seconda stagione di Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre 2019 alle 21:25 su Canale 5 va in onda la prima puntata: cosa ci riserverà? Quel che è certo è che non mancheranno i colpi di scena. Da quanto pubblicato dal Vicolo delle News e da Urbanpost traiamo ispirazione per le nostre anticipazioni, gossip e news di Temptation Island 2019!

Secondo tali anticipazioni, gossip e news di Temptation Island 2019, una coppia ha abbandonato il reality ed è stata subito sostituita da un’altra coppia Vip. Non si conosce ancora il nome della coppia che ha lasciato, ma si sa che è stata sostituita dal figlio di Pippo Franco, Gabriel e dalla sua fidanzata. La conduttrice Alessia Marcuzzi, chiarirà a suo tempo l’accaduto.

Le sei coppie allo “start”!

Le anticipazioni, gossip e news di Temptation Island 2019, mostrano le sei coppie Vip che hanno deciso di mettersi in discussione nell’isola sarda. Si tratta di Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, l’attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e la professoressa de L’Eredità Chiara Esposito, Damiano, detto Er Faina e la compagna Sharon Macri e infine Anna Pettinelli e il marito Stefano Macchi. Una di queste coppie è stata sostituita. Chi resisterà fino alla fine?