Vieni da me: le anticipazioni di lunedì 8 settembre 2019. Al via la nuova edizione

Domani prenderà il via la nuova edizione del programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 tutti giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:00. Stiamo parlando della trasmissione di successo Vieni da me che l’anno scorso, in particolare nei ultimi mesi ha registrato ascolti sempre crescenti, che spesso hanno sfiorato di due milioni di telespettatori al giorno. La conduttrice, alle prese in questi giorni con le prove della prima puntata, ha mostrato su Instagram ai suoi numerosissimi followers alcune delle novità della nuova stagione, come ad esempio lo studio completamente rinnovato.

Quindi da lunedì 9 settembre torna “Vieni da me”, l’appuntamento con Caterina Balivo. Anche nella nuova edizione della fortunata trasmissione la conduttrice intervisterà numerosi ospiti durante ogni singola puntata, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione che si racconteranno a cuore aperto attraverso le domande della Balivo pensate appositamente per loro. Non mancherà l’angolo dedicato alle interviste alle persone comuni, che racconteranno le loro storie particolari, con le quali faranno emozionare e coinvolgeranno il pubblico da casa.

Non potranno mancare gli interventi ed commenti degli ospiti e delle presenze fisse della trasmissione Vieni da me, composto da personaggi della scorsa edizione, insieme ad alcune novità pensate per la nuova edizione. Vieni da me ha anche, come sempre, i propri canali social ossia Instagram @vienidamerai, Twitter @vienidameRai, Facebook @vienidamerai. La prima puntata, quindi, della nuova edizione di vieni da me condotta da Caterina balivo andrà in onda domani lunedì 9 settembre 2019 alle 14 su Rai 1.