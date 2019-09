Al via domani sabato 14 settembre 2019 la nuova stagione del programma itinerante di Rai 1 molto amato e seguito dal pubblico Linea Verde Life. Si partirà con tante novità, a partire dalla conduttrice. Daniela Ferolla, che il pubblico conosce nelle versione del programma in onda la domenica, condurrà Linea Verde Life accanto a Marcello Masi. Con loro andremo alla scoperta come sempre delle città più sostenibili d’Italia.

Roma protagonista della prima puntata stagionale di Linea Verde Life.

Scopriamo insieme quale sarà la tappa della puntata di domani di Linea Verde Life. Protagonista del viaggio sarà Roma sarà la protagonista della prima puntata della nuova edizione della fortunata trasmissione di Rai 1. Si comincerà visitando la magnifica Villa Paolina Bonaparte, che è sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, che aprirà in via del tutto eccezionale ed unica le sue porte alla trasmissione Linea Verde Life. Si parlerà di zanzare con l’istituto zooprofilattico del Lazio e con le competenze dello Spallanzani. Spazio al fiume Almone nel parco della Caffarella. Ci sarà anche il consueto spazio dedicato alle città straniere, in particolare a quelle più green e sostenibili d’Europa.

Federica De Denaro ci condurrà in un imperdibile viaggio culinario, e ci svelerà delle deliziose ricette realizzate con i con prodotti tipici del territorio. L’appuntamento con Linea Verde Life è per domani sabato 14 settembre 2019 alle 12.20 su Rai 1, in compagnia di Daniela Ferolla e Marcello Masi per un imperdibile viaggio tra le bellezze della città eterna.