Verissimo, anticipazioni del 14 settembre 2019. Gli ospiti, da Giulia De Lellis a Ilary Blasy!

Le anticipazioni di Verissimo annunciano il ritorno del programma su Canale 5 sabato 14 settembre 2019. Chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin nella prima puntata? Si prevedono, come sempre, molte imperdibili interviste. La conduttrice accoglierà in studio Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto“.

Secondo le anticipazioni di Verissimo la bella romana sarà intervistata dalla Toffanin e presenterà la sua pubblicazione. Naturalmente parlerà anche della sua storia con Andrea Damante, che costituisce lo scheletro del libro, dove Giulia, in effetti, racconta proprio il tradimento del suo ex. Ci sarà anche Antonella Clerici, che dopo anni di conduzione televisiva attualmente è fuori dai palinsesti.

Le sorelle di Mihajlovic. Ilary Blasi dal Grande Fratello Vip al nuovo gioco Eurogames!

Vediamo attraverso le anticipazioni di Verissimo che ci saranno anche le sorelle di Mihajlovic, Viktoria e Virginia. Parleranno, ovviamente, delle condizioni di salute di mister Sinisa che, ammalato di leucemia, ha portato a buon fine il primo ciclo di cure. Last, but not least, ci sarà in studio anche Ilary Blasi, che condurrà insieme ad Alvin il programma Eurogames, ideale prosecuzione di Giochi senza frontiere, che andrà in onda a partire dal 19 settembre – in prime time – sulla rete ammiraglia di Mediaset.