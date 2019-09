Oggi il programma di Rai 1 Linea Verde Life farà la sua tappa a Torino. Nell’appuntamento delle 12:20 su Rai 1, Linea Verde Life ci porterà alla scoperta degli angoli più suggestivi di questa città. La scorsa settimana ha preso il via la nuova stagione del programma itinerante di Rai 1. Daniela Ferolla e Marcello Masi ci hanno condotto alla scoperta come sempre delle città più sostenibili d’Italia ed in un magnifico viaggio nella città eterna, cioè Roma. Oggi Marcello Masi e Daniela Ferolla visiteranno la bellissima Torino, parleranno con i telespettatori della città laboratorio, e dei segreti della missione ExoMars 2020, che andrà alla ricerca della vita su Marte.

Linea Verde Life alla scoperta delle bellezze dei Musei Reali di Torino.

Oggi i conduttori del programma faranno un omaggio speciale a Leonardo da Vinci. Si farà una visita al caveau dei Musei Reali per rendergli omaggio. Si visiterà oggi nella puntata di sabato 21 settembre 2019 di Linea Verde Life anche il bellissimo centro di restauro della Venaria Reale. Spazio all’artigianato di recupero, agricoltura 4.0 e come sempre la rubrica dedicata agli animali. Nell’appuntamento dedicato ai piatti tipici ed alla cucina, la bravissima conduttrice Federica De Denaro preparerà un risotto al succo d’uva freisa, per poi portarci alla scoperta di tutte le specialità culinarie del posto. L’appuntamento con Linea Verde Life è per oggi alle 12.20 su Rai 1 per un viaggio alla scoperta di Torino.