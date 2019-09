Oggi Papa Francesco celebrerà l’Angelus in Piazza San Pietro, al cospetto dei numerosissimi fedeli che accorreranno a Roma per ascoltare le parole del Pontefice. La celebrazione potrà essere seguita come di consueto ogni domenica in diretta su Rai 1 alle 12 all’interno del programma religioso A sua immagine. Nella puntata odierna si parlerà di lavoro sostenibile. In particolare di un modello economico che consenta una crescita economica salvaguardando la persona e le risorse della natura.

I temi e gli ospiti della puntata di oggi di A sua immagine.

Nella puntata in onda domenica 15 settembre alle 10.30 su Rai1, “A Sua Immagine” parlerà di lavoro e sostenibilità. Ospiti di oggi di Lorena Bianchetti saranno Leonardo Becchetti, economista, e Sergio Gatti, Direttore generale Federcasse, e Suor Alessandra Smerilli, salesiana docente di Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. Nella puntata di oggi si darà spazio a delle realtà sostenibili, che hanno investito in progetti di sviluppo economico particolarmente attenti alla natura e alla persona umana.

Si parlerà del progetto The Circle, ideato da giovani romani che dallo studio delle biotecnologie hanno realizzato un impianto di allevamento ittico sostenibile. Spazio al laboratorio di Cingomma che dal riciclo e con la lavorazione degli pneumatici crea oggetti di abbigliamento davvero unici. Si visiterà il Caffè Sociale di Mondovì, un posto di degrado trasformato in un luogo di ritrovo davvero unico, e si visiterà Le Agricole, cooperativa che applica le tecniche virtuose dell’agricoltura sociale.

La Santa Messa di oggi dalla Chiesa del Santissimo Redentore a Seriate e l’Angelus di Papa Francesco.

Come di consueto alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, trasmessa sempre in diretta su Rai 1 dalla Chiesa del Santissimo Redentore in SERIATE (BG). Alle 12:00 si trasmetterà, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.