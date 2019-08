Temptation Island, le rivelazioni di Ilaria su Massimo e su Javier

È passata una settimana dall’ultima puntata di Temptation Island, ma ancora si parla dei protagonisti di questa scoppiettante edizione. Tra le coppie partecipanti che hanno destato maggiore curiosità c’è senza dubbio quella composta da Ilaria e Massimo. I due, a fine trasmissione, sono usciti separati: a deciderlo è stata Ilaria, che non ha digerito i comportamenti che Massimo ha avuto con la single Elena. La ragazza ha deciso di ripartire da sé stessa, e di tornare con Massimo non ne ha voluto sapere neanche settimane dopo la fine della trasmissione, come abbiamo potuto vedere dallo special Temptation Island – Un mese dopo.

Temptation Island, Ilaria non ha intenzione di tornare con Massimo: ecco il suo pensiero.

Ilaria, dopo la fine di Temptation Island, ha rilasciato un’intervista al magazine Uomini e Donne Magazine ed ha parlato di quello che prova per la situazione che si è creata con Massimo. La ragazza si è detta profondamente delusa sia per i comportamenti del suo ex fidanzato, sia per le parole da lui pronunciate: sentire che Massimo non la vede più bella e che il desiderio nei suoi confronti è calato l’ha ferita fortemente. Oggi, però, Massimo sembra cambiato: sa discutere e confrontarsi in un modo più maturo, ma Ilaria è decisa nel voler rimanere da sola. Ilaria ha infine parlato anche del suo rapporto con Javier, il tentatore cui si è molto avvicinata nel corso di questa edizione di Temptation Island ma con il quale non è accaduto nulla (La ragazza ha anche rifiutato di trascorrere il weekend da sola con lui). Javer, ha rivelato Ilaria, è tra le persone più belle che abbia mai conosciuto, ma adesso vuole stare da sola.