Nadia Toffa, il silenzio sui social che spaventa i fan: cosa sta accadendo?

Nadia Toffa è sempre stata molto attiva sui social. L’amata giornalista de Le Iene non ha fatto mistero della sua malattia, ed ha condiviso i suoi giorni più bui con gli utenti, che la seguivano con grande affetto ed ammirazione per il suo coraggio e la sua forza. Da qualche settimama, però, i fan sono sempre più preoccupati: Nadia non posta più foto e non risponde ai commenti dal primo luglio. Il silenzio sta diventando allarmante, e sono tanti gli utenti che vivono questi giorni con grandissima preoccupazione.

Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore nel 2017, e da allora sta lottando come una leonessa per sconfiggere il male. La battaglia, però, si è rivelata più difficile e lunga del previsto, ma Nadia non si è mai abbattuta: ha sempre avuto grande voglia di vivere, ed ha condiviso con i seguaci il sup quotidiano dalla scelta del foulard più bello alla foto scattata mentre si trovava in ospedale pronta ad affrontare la chemioterapia.

Nadia Toffa, quali sono le sue reali condizioni di salute?

Da un mese, però, la bella ed amata giornalista non fa avere più sue notizie, e questo silenzio sta preoccupando e non poco. Neanche i colleghi si rilanciano e rivelano le reali condizioni di salute della giornalista, e tra gli utenti e su alcuni siti di gossip si sta iniziando a vociferare che Nadia stia male. Sarà la verità o l’ennesima fake news?