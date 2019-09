Temptation Island Vip 2019: anticipazioni della puntata di stasera 16 settembre 2019

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019. Nonostante la trasmissione sia ancora alle battute iniziali, le dinamiche tra diverse coppie partecipanti sono arrivate a un punto nodale. Damiano ha chiesto un falò di confronto immediato a Sharon. La ragazza ne viene informata da Alessia Marcuzzi in tarda serata.

La sua reazione non è quella che ci si aspetta: dopo un primo istante di incredulità, replica affermando:”Ma io ho sonno!”. Alessia lascia Sharon a riflettere. Si presenterà al falò per incontrare il suo fidanzato? Questa sera nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 scopriremo se la coppia avrà modo di chiarirsi e se lascerà il programma.

Sharon e Damiano (Er Faina) a Temptation Island Vip 2019

Damiano ha chiesto un falò di confronto immediato a Sharon. Non ha apprezzato la disinvoltura con la quale si diverte con i single ed è rimasto ferito per le parole con cui ha descritto la loro relazione. La ragazza ha rimarcato che la storia con il fidanzato è iniziata appena da sei mesi e di non avere ancora le idee chiare sul loro rapporto. La cosa che più lo ha innervosito è che lei ha dichiarato che prende in considerazione l’ipotesi di poter iniziare qualche altra storia con qualcuno conosciuto nel reality.

Anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island Vip 2019

Questa sera a Temptation Island Vip 2019 scopriremo cosa si sono detti Serena ed Alessandro di nascosto dai microfoni e cosa ha sconvolto Anna Pettinelli, tanto da provocarle un pianto disperato. Andrea segue Zoe in casa nel villaggio delle single dove non ci sono telecamere. Questa sera scopriremo cosa è accaduto.