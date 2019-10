Ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2019. Il Premier Giuseppe Conte ha sottolineato l’importanza della Nadef in quanto “è il primo documento di contabilità pubblica che preannuncia l’impostazione della manovra economica”. “Abbiamo sterilizzato l’aumento dell’Iva, però vorrei chiarire che non ci accontentiamo di questo. Quando ho chiesto la fiducia al Parlamento l’ho fatto sulla base di 29 punti programmatici. Il Paese ci chiede questo”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio al termine della riunione.

Nella Legge di Bilancio 2020 si inizieranno, dunque, a mettere in atto i punti del programma di Governo Pd-M5S. Ricordiamo che al punto 4 di tale programma si legge:” g) sostenere l’imprenditorialità femminile; h) rinnovare l’istituto di natura previdenziale cosiddetto “opzione donna”; i) recepire le direttive europee sul congedo di paternità obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata; l) incrementare il Fondo previdenziale integrativo pubblico, includendo la pensione di garanzia per i giovani”.

Proroga di Opzione donna: le dichiarazioni di Susy Matrisciano

“Sono davvero felice che il mio OdG abbia avuto seguito nel #Def con il rinnovo di #opzioneDonna! Chi mi conosce sa che non amo fare proclami ma lavorare per fare in modo che le cose si possano realizzare”, ha dichiarato via social Susy Matrisciano, senatrice del M5S e membro della Commissione lavoro al Senato.

Proroga di Opzione donna: il commento di Paola Viscovich

“Con immenso piacere ringraziamo Susy Matrisciano per la splendida notizia. Ci siamo battute per avere un ODG, è lei ci ha aiutato. E grazie a lei il suo suo ODG ha avuto un seguito nel #Def con il rinnovo di opzione donna. Attendiamo ora solo l’inserimento in ldb”, ha commentato Paola Viscovich, amministratrice del gruppo: Opzione Donna: Le Escluse