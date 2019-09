Questa sera alle 21,45 su Rai 3 andrà in onda una nuova inchiesta di PresaDiretta, condotta da Riccardo Iacona. L’argomento che verrà affrontato oggi 30 settembre 2019 è quello della ludopatia, una vera e propria emergenza che coinvolge uomini e donne in tutta Italia. Il fenomeno è in crescita costante: 1 milione e mezzo di cittadini sono diventati giocatori, tra slotmachine, gratta e vinci, lotto e lotterie, scommesse sportive e bingo.

La ludopatia sta diventando una vera e propria emergenza anche sanitaria, denunciata dai medici. A PresaDiretta questa sera un’inchiesta sul mondo del gioco d’azzardo legale che ha un giro di affari da 107 miliardi di euro all’anno, di cui lo Stato ne guadagna 10,3. Ma i giocatori quali vantaggi ne traggono? L’inchiesta di PresaDiretta si è allargata anche in Francia ed a Malta.

Anticipazioni: la ludopatia a PresaDiretta

Chi vince e chi perde? A PresaDiretta si approfondirà il fenomeno delle infiltrazioni mafiose ed il business del gioco d’azzardo. In trasmissione verranno raccontato anche le storie di chi ha sconfitto la ludopatia e si batte per un gioco consapevole.

Gli ospiti di PresaDiretta

Nello Studio di PresaDiretta questa sera Riccardo Iacona ospiterà : il dottor Onofrio Casciani e la sua equipe che formano gli operatori sanitari ad affrontare la ludopatia. Simona Neri, sindaco toscano che da anni gira l’Italia per informare sui rischi del gioco patologico. Filippo Torrigiani, consulente della Commissione Parlamentare Antimafia che ha realizzato il report sui legami tra criminalità organizzata e gioco d’azzardo.

I cittadini di Tor Pignattara a Roma, che hanno impedito l’apertura di una Sala Giochi H24 nel loro quartiere.

A PresaDiretta: Oslo senza auto

Questa sera a Presa Diretta verrà mostrata un’inchiesta su Oslo, la prima città al mondo che ha deciso di fare a meno delle automobili. Vedremo come si possa ridisegnare radicalmente una grande città e renderla ad “emissioni zero”.