Nel nuovo appuntamento in onda su Rai 2 scopriremo la nuova classifica dei segni zodiacali a I Fatti Vostri, con il noto astrologo Paolo Fox. Lunedì 30 settembre 2019 ci sarà lo spazio dell’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox. In attesa della nuova classifica dei segni valida dal 30 settembre al 7 ottobre 2019 settembre 2019 vi facciamo un riepilogo di quella della scorsa settimana valida dal 23 al 30 settembre 2019.

Il riepilogo della classifica di Paolo Fox dal 23 al 30 settembre 2019.

Al dodicesimo posto della classifica della settimana dal 23 al 30 settembre 2019 c’era lo Scorpione, all’undicesimo il Capricorno, al decimo posto della classifica l’Ariete. Nono posto sempre in zona piuttosto bassa si era posizionato il Cancro. All’ottavo i Pesci, al settimo la Vergine, al sesto posto in zona intermedia il segno zodiacale del Toro. In quinta c’era Leone, in quarta la Bilancia, al terzo i Gemelli, al secondo all’Acquario, mentre primo in classifica era il Sagittario. Sarà primo anche la prossima settimana oppure perderà qualche posizione? Lo scopriremo nel nuovo appuntamento di domani.

La classifica di Paolo Fox dal 30 settembre 2019 al 7 ottobre 2019 su Rai 2 a I Fatti Vostri.

Il nuovo appuntamento con la classifica di Paolo Fox valida per tutti i segni zodiacali è per domani lunedì 30 settembre 2019 con la classifica dei segni della settimana dal 30 settembre al 7 ottobre 2019 come di consueto alle 12.30 su Rai 2 all’interno del programma I Fatti Vostri. Scopriremo quali saranno i segni più fortunati della settimana e quali si posizioneranno nella zona bassa della classifica settimanale di Paolo Fox.