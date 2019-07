Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori del piccolo Domenico!

La felicità ha un peso? Ebbene sì, per l’esattezza 4 kg. Almeno così la pensa Rosa Perrotta, neo-mamma del piccolo Domenico, nato dalla sua relazione con Pietro Tartaglione. Nota al pubblico televisivo perché formatasi nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5 “Uomini e donne”, la coppia è al settimo cielo per il lieto evento. Anche se ammettono che la nascita di Domenico non era stata programmata, una volta appresa la notizia, i due hanno subito iniziato i preparativi per l’arrivo del piccolo di casa, senza mancare di rendere partecipi i propri fans dei progressi della gravidanza tramite i canali social.

Una famiglia unita e felice.

Malgrado le crisi che molte coppie specialmente quelle nate travagliosamente sotto i riflettori televisivi, Pietro e Rosa hanno saputo superare le avversità, e ora sembrano aver raggiunto la felicità. A coronare il sogno di una famiglia perfetta manca solo il matrimonio, che era già previsto per giugno, ma è stato rinviato proprio in attesa del lieto evento: ora le nozze saranno una festa ancora più gioiosa. Per Rosa, salernitana di 30 anni con una laurea in Economia e Management e una serie di fortunate partecipazioni televisive da “Non è l’arena” a “L’isola dei famosi”, è il momento della tenerezza (ha postato la foto del braccialetto al polso del piccolo Domenico), ma anche dei timori per le responsabilità che d’ora in poi avrà nei confronti del figlio: «All’inizio avevo un sacco paura… una cosa così grande che arriva all’improvviso non è stato semplice». Ma siamo sicuri che l’istinto materno e l’amore sapranno guidarla.