Veera Kinnunen e Dani Osvaldo ufficializzano la loro relazione. La reazione di Oradei che sorprende!

Sta letteralmente facendo il giro della rete la notizia della relazione tra Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen. I due, pubblicando degli scatti su Instagram, hanno ufficializzato il loro legame. L’ex calciatore e la maestra di ballo si sono conosciuti all’interno dell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, in cui lui era l’allievo e lei la sua insegnante. Tra i due c’è sempre stata una grandissima intesa nel ballo e di molti, sin dall’inizio hanno creduto che tra i due ci fosse un feeling diverso da quello professionale al punto che l’ex fidanzato di lei Stefano Oradei in più di un’occasione aveva fatto delle scenate di gelosia. Per il web ed il pubblico lo scandalo nasce dal fatto che Veera fino a poche settimane fa era fidanzatissima da ben 11 anni con il ballerino di Ballando. Le voci su una vicinanza molto stretta tra Osvaldo e la Kinnunen erano iniziate a circolare subito dopo l’inizio del programma, ma non erano state mai state confermate.

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo fidanzati. Come ha reagito Stefano Oradei?

Lo stesso Stefano dopo una scenata di gelosia nei confronti di Veera era stato ripreso in diretta da Milly Carlucci, che lo aveva costretto a chiedere scusa alla fidanzata. Nelle ultime ore Osvaldo ha stupito tutti, pubblicando una foto in cui appare a pranzo con Veera e la sua famiglia in Finlandia, ed un’altra immagine in cui la bacia sulle labbra. La nuova coppia di Ballando con le stelle è così uscita allo scoperto. Intanto la reazione di Stefano Oradei stupisce: il ballerino non ha lasciato nessuna dichiarazione. I sospetti di Oradei hanno trovato conferma nell’ufficializzazione della legame tra Osvaldo e la Kinnunen. A commentare la vicenda, Selvaggia Lucarelli che ha condiviso nelle sue Instagram stories, la fotografia del bacio tra Veera e Osvaldo, mostrando le sue perplessità sulla questione, con un “mah” a corredo dell’immagine.