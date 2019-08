Rosa Perrotta racconta le sue prime settimane dopo il parto

L’ex protagonista di Uomini e Donne Rosa Perrotta da poche settimane è diventata mamma per la prima volta del piccolo Domenico. Su Instagram ha deciso di raccontare alle sue followers come sta trascorrendo i primi giorni di vita del bambino. Durante tutta la gravidanza la bella Rosa ha condiviso con i suoi fans tutti momenti più importanti e significativi della gravidanza, tutti i giorni mostrando nelle storie le cose più importanti che le accadevano durante le sue giornate in attesa del piccolo Dodo.

Rosa Perrotta racconta ai suoi fans le gioie della maternità a poche settimane dalla nascita del piccolo Domenico.

Rosa ha raccontato ai suoi sostenitori che le capita ancora a distanza di due settimane dalla nascita del piccolo di piangere dalla commozione: “Ragazzi io mi auguro che sia normale, dopo circa due settimane, piangere ancora guardandolo. Ditemi che è normale, ditemi che non sono matta. Lui è la parte migliore di me, è la cosa più bella che abbia mai fatto…Io non pensavo fosse così, non immaginavo neanche lontanamente che fosse così. L’amore che si prova per un figlio è devastante“.

Molte delle sue followers dicono a Rosa di vederla diversa, raggiante e cambiata dopo la nascita del piccolo, di vederle una luce particolare sul viso. La stessa ex tronista si sente diversa e la vita le sembra aver assunto un altro significato. Rosa non è ancora riuscita a raccontare alle sue followers le notizie relative al parto: “Avevo promesso di parlarvi del parto e ancora non l’ho fatto però mi capirete, dato che non ho molto tempo per me è diventato un po’ più difficile coordinare un po’ tutte le cose”. Promette comunque ai suoi numerosissimi sostenitori di condividere con loro tutti i dettagli del parto nel momento in cui sarà più tranquilla.