Soleil Sorge: le ultime rivelazioni sulla chirurgia estetica ai suoi followers

La bellissima ex isolana Soleil Sorge si è raccontata ai suoi followers su Instagram ed ha svelato il suo rapporto con la chirurgia estetica. La ragazza si è detta a favore degli interventi migliorativi ma ha anche dichiarato di non aver nessuna intenzione di rifarsi il seno. La bella Soleil non giudica chi decide di fare ricorso alla chirurgia estetica per modificare qualcosa del proprio corpo. Per quanto riguarda il suo fisico sceglie però di non sottoporsi a nessun intervento di chirurgia estetica, in particolare a quello di mastoplastica additiva per aumentare il seno.

Soleil racconta ai followers il suo rapporto con la chirurgia estetica.

L’ex protagonista di “Uomini e Donne” ha spiegato come la pensa, in risposta ad uno dei suoi follower su Instagram che la invitata a non fare ricorso al chirurgo estetico: “Sei stupenda! Ah, un’altra cosa: non ti rifare il seno. Poi diventi uguale a tutte!”, ha scritto l’ammiratrice a commento di una foto pubblicata dalla bellissima modella sul suo profilo Instagram. Soleil, da sempre attenta alla forma fisica ed all’allenamento, ha così risposto: “Non ho intenzione di farlo, ma se fosse così, non comprendo il perché di queste parole”. La ragazza, infatti, si è sempre detta a favore della chirurgia estetica laddove si abbiano dei complessi e laddove si decida di migliorare se stessi per piacersi di più. La Sorge ha così commentato: “Immagino che molte ragazze lo facciano per stare meglio con sé stesse, piacersi di più, magari. Non siate cattivi, apprezzate la natura ma non denigriamo le scelte altrui, per favore”. Nonostante, quindi, Soleil decida di non utilizzare sul proprio corpo la chirurgia estetica non giudica in maniera negativa coloro che decidono di farvi ricorso per stare meglio con se stessi.