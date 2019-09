Uomini e Donne Trono Classico ultime anticipazioni. I due rivali!

Secondo le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne Trono Classico c’è già una rivalità in atto in questa nuova stagione. Si tratta di quella fra i tronisti Alessandro Zarino e Giulio Raselli, entrambi interessati alla stessa corteggiatrice, Veronica. proprio come lo scorso anno Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta si sono contesi Natalia Paragoni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne mostrano che Giulio Raselli ha portato in esterna Veronica e subito è sembrato preso dalla corteggiatrice. Molto impacciato e intimidito durante l’uscita, il tronista ha dichiarato che la ragazza gli interessa molto. Perciò è rimasto male quando in studio Maria gli ha fatto notare che Veronica è più attratta fisicamente dal rivale Alessandro Zarino.

Veronica, la ragazza contesa tra Giulio e Alessandro!

Attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne vediamo poi che Alessandro, nel sentire questo, ha portato anche lui in esterna Veronica. Al che Giulio si è risentito, perché avrebbe preferito che la corteggiatrice scegliesse di uscire solo con lui. In ogni modo ha dichiarato che inizialmente continuerà a uscire con la ragazza, e nel frattempo vedrà come si comporta con l’altro tronista. In parole povere, anche in questa edizione appare all’orizzonte una ragazza contesa: quale dei due tronisti la spunterà?