Tale e quale show anticipazioni venerdì 20 settembre 2019!

Attraverso le anticipazioni di Tale e quale show vediamo quali sono i concorrenti della puntata di venerdì 20 settembre 2019, in prima serata su Rai 1. Dopo il successo di ascolti della puntata della settimana scorsa, che ha visto la bella e clamorosa vittoria di Lidia Schillaci, i concorrenti tornano sul palcoscenico e sotto i riflettori più agguerriti che mai.

Nella seconda puntata, in onda venerdì 20 settembre 2019 i dodici concorrenti imitano: Flora Canto – Syria, Francesco Pannofino – Drupi, Sara Facciolini – Emma, Lidia Schillaci – Giorgia, Gigi e Ross – Fabrizio Moro e Ermal Meta, Francesco Monte – Tommaso Paradiso, Tiziana Rivale – Adele, Eva Grimaldi – Milva, Agostino Penna – Gaetano Curreri, Davide De Marini – J-Ax, Jessica Morlacchi – Donna Summer, David Pratelli – JarabeDePalo Pau Donés.

La classifica di Tale e quale show 2019!

Ed eccoci alla classifica di Tale e quale show 2019, che dopo la prima puntata è la seguente: Lidia Schillaci = 58, Jessica Morlacchi = 46, Agostino Penna = 46, Francesco Monte = 43, Gigi e Ross = 42, Tiziana Rivale = 40, Davide De Marinis = 39, David Pratell = 31, Flora Canto = 29, Sara Facciolini = 22, Eva Grimaldi = 22, Francesco Pannofino = 20.

Dichiarazione di Carlo Conti!

Le anticipazioni di Tale e quale show 2019 riportano una dichiarazione rilasciata a suo tempo da Carlo Conti, che dà la misura dello spirito con cui viene condotta la trasmissione: “Tale e quale ormai può lanciare e mostrare al grande pubblico di Rai 1 personaggi meno noti, penso per esempio a Mezzancella o Fiaschi. Artisti cioè che hanno già un certo background, ma che non sono ancora cosi noti al grande pubblico televisivo. Tale e quale per loro può essere il vero trampolino di lancio per la grande notorietà”.