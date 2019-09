Uomini e Donne, ultime anticipazioni Trono Over. Gemma quasi piange!

Vediamo attraverso le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne Trono Over, che sono state realizzate pochi giorni fa le registrazioni delle nuovissime puntate dei Senior. In virtù di tali anticipazioni, possiamo senz’altro affermare che queste puntate hanno inizio in grande stile, oh yes!

Ecco che le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno vedere che occupano le due sedute al centro dello studio Raimondo e Loredana. Hanno deciso di comune accordo di lasciare insieme la trasmissione. Viene poi il turno di Gemma Galgani, che è uscita con tre cavalieri. Parte la clip dell’esterna tra la dama torinese e Franco. I due vanno a fare una passeggiata, durante la quale, però, l’uomo si mostra freddo e distaccato, per cui Gemma decide di interrompere la frequentazione.

Gemma arriva quasi alle lacrime!

Invece, secondo le anticipazioni di U&D, la Galgani vuole continuare a far conoscenza con Gianfranco e Jeanpierre. Quest’ultimo litiga con Anna, secondo cui il cavaliere, durante un ballo, le avrebbe confessato che Gemma non gli piace. L’uomo nega, ma l’accusatrice entra nei dettagli, sostenendo che lui preferiva avere il suo numero invece che quello di Gemma. Questa rimane male nell’udire queste parole, e manca poco che si metta a piangere.