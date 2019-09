Tempesta d’Amore, anticipazioni del 18, 19, 20 settembre 2019. La coscienza sporca di Annabelle!

Vediamo attraverso le ultimissime anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che Fabien scappa di casa, ma l’intuito di Valentina le consente di capire dove si sia cacciato, e la ragazza non tarda a ritrovarlo. Il figlio di Michael, tuttavia, sordo alle dolci parole che la fidanzata gli rivolge, e alle tante rassicurazioni, non ha alcuna intenzione di tornare a casa, con buona pace del padre e di Natascha!

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Werner dà il suo più ampio sostegno ad Annabelle che, dopo la sconvolgente dichiarazione che Xenia le ha fatto in punto di morte, non riesce più riprendersi. Sicura ormai di non essere figlia di Christoph, rischia anche di finire nel mirino delle indagini di Meyser per l’omicidio della madre!

Le ulteriori indagini sul misterioso dipinto!

Tuttavia, sempre secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, una brillante idea di Jessica potrebbe aiutare Annabelle a sgusciare via da questa scabrosa vicenda! Intanto Joshua presume che Henry abbia un’altra donna, mentre invece il veterinario è seriamente intenzionato a mettersi con Denise, che gli sembra in tutto e per tutto la sua anima gemella. Prosegue, in questo frattempo, la ricerca della seconda parte del dipinto di George e Dora…