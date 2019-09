Verissimo: anticipazioni della puntata di sabato 21 settembre 2019

Sabato 21 settembre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. La nuova stagione televisiva di Verissimo è iniziata lo scorso sabato con un ospite d’eccezione: Antonella Clerici. La bionda conduttrice ha raccontato a Verissimo l’emozione e la gioia di essere madre ed ha rivelato di essere più in televisione non per sua scelta.

Il momento di riposo forzato sta servendo ad Antonella per riflettere sul proprio futuro lavorativo. “Alla fine però ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che con la frenesia della vita televisiva non mi venivano. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure”, ha dichiarato nello studio di Verissimo.

Giulia De Lellis

A Verissimo lo scorso sabato Giulia De Lellis ha parlato della sua travagliata vita sentimentale, fino ad arrivare al suo attuale compagno, il pilota Andrea Iannone. “Ho reagito a modo mio. Sono stata chiusa a casa per giorni. È stato come sulle montagne russe. Ho perso sei chili”, ha dichiarato a proposito della scoperta del tradimento del suo ex Andrea Damante.

Anticipazioni della puntata di sabato 21 settembre

Grandi ospiti e tante emozioni anche nella seconda puntata della nuova stagione di Verissimo, che andrà in onda sabato 21 settembre su Canale 5. Interverranno a Verissimo: Emanuele Filiberto, Giulia Michelini, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Lo ha rivelato Silvia Toffanin nel corso della trasmissione di sabato scorso. La Michelini svelerà qualche dettaglio inedito della serie Rosy Abate, di cui sta andando in onda la seconda stagione su Canale 5.