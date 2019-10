Tempesta d’Amore anticipazioni del 24, 25, 26 ottobre 2019. Denise sotto pressione!

Vediamo insieme le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, relative alla trama della triade di puntate in onda, come sempre, su Rete 4 alle 19:35 da giovedì 24 a sabato 26 ottobre 2019. Secondo tali anticipazioni Denise non si sente all’altezza del nuovo compito che le è stato affidato. Nel dirigere l’azienda, troppe sono le mansioni da portare avanti e vorrebbe potersi confrontare con Christoph.

Intanto le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Christoph ed Eva sono giunti al limite della resistenza. Al Furstenhof, Joshua ed Henry cercano di supportare Denise per spingerla a dare il meglio di sé. Ma il veterinario si accorge che la sua amata è ancora legata al giovane Winter e questo lo turba. E c’è chi cerca di approfittarne fomentandone dubbi e insicurezze.

Paul e Jessica si confrontano!

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Paul e Jessica si danno appuntamento per discutere in merito alla piccola Luna, mentre la reazione di Michael non è quella prevedibile. Sembra quasi propenso ad accettare che i due gestiscano la loro figlioletta come meglio desiderano. Oltre a ciò, il giovane Lindbergh, non se la sente di denunciare la madre di sua figlia, come gli ha suggerito Romy…