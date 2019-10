Il Segreto anticipazioni del 22, 23, 24 ottobre 2019. La verità su Antolina!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Prudencio dice a Francisca che la richiesta che gli ha fatto su Severo non è conveniente, e che preferisce gestire la faccenda a modo suo. Il giovane si preoccupa e confida a Marchena che è l’influenza che la Montenegro esercita ancora su di lui lo infastidisce. Nel frattempo si verifica un litigio fra Severo e Carmelo.

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Leal non comprende perché il suo amico, da un momento all’altro, non abbia più fiducia in lui. Intanto don Berengario si rende conto che tra i due niente è più come prima e la cosa lo preoccupa. Irene gli spiega che, dopo aver tanto lavorato per raggiungere la loro posizione, sono caduti in rovina a causa del crollo del prezzo del riso.

Tutti parlano di Lola!

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo che Juanote alla fine rivela a Isaac, Matias e Marcela la verità su Antolina: ha ingannato tutti! Maria ha intenzione di partecipare al primo incontro dell’associazione nata per tutelare i diritti delle donne. Marchena dice a Prudencio che in paese tutti parlano di Lola. L’Ortega è irritato dalla cosa, e si chiede dove voglia andare a parare.