Una vita anticipazioni puntata serale del 26 ottobre 2019. L’ingenuità di Lucia!

Attraverso le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, vediamo che Lucia e Samuel vivono il loro primo incontro romantico, ma vengono interrotti da padre Telmo. La ragazza è sconvolta perché sente che questa è opera di Celia. Giunta a casa, la Alvarado accusa la cugina di aver sabotato il suo primo appuntamento. Nel corso della lite, Lucia dichiara di essere la figlia dei Marchesi di Válmez, e di essere decisa ad aiutare economicamente il suo amato!

Dopo questa rivelazione, secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Felipe inizia a sospettare che l’interesse di Samuel per Lucia sia solo di convenienza. Intanto Rosina e Leonor fanno tutto il possibile per rendere Casilda una signora degna del nome degli Hidalgo. Padre Telmo va a Salamanca per parlare con il priore Espineira che lo accusa di inettitudine, e lo rimuove dalla missione che gli ha affidato! Telmo, però, è determinato a scoprire tutta la verità e ruba al priore il testamento dei Marchesi di Válmez…

I pettegolezzi su Casilda!

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, mostrano che la trasformazione di Casilda in signora è oggetto dei pettegolezzi di Acacias. Intanto Cesareo comunica a Servante che, se vuole mantenere il suo lavoro, deve lasciare che Leonor scriva il romanzo, altrimenti sarà sostituito. Lucia parla con l’avvocato che gestisce il suo incarico senza sapere che questi è in combutta con Samuel.