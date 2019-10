Tempesta d’Amore anticipazioni del 31 ottobre, 1, 2 novembre 2019. Eva si chiude!

Scopriamo attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che Paul viene a sapere quello che Jessica ha architettato alle sue spalle e ne resta sconvolto. Ora non vuole più vederla e non vuole nemmeno che lei abbia contatti con Luna. In un momento di rabbia, la mette di fronte a un aut aut e la minaccia che se non cambia atteggiamento, andrà alla polizia per denunciarla!

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Henry, mosso dalla rabbia e aizzato da Annabelle, distrugge qualcosa di molto caro a Joshua e Denise. I due iniziano a discutere animatamente. La lite assume proporzioni inimmaginabili per entrambi. Intanto Eva si rinchiude in se stessa e taglia totalmente i ponti con il mondo esterno.

Eva taglia i ponti col mondo!

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Christoph è l’unica persona che Eva ha piacere di vedere. Robert ne soffre terribilmente: è molto preoccupato e si chiede quali errori abbia commesso. Quando Christoph viene a sapere delle condizioni della donna, prende a cuore la cosa e propone una soluzione che sembra molto saggia. Lo chef, tuttavia, lo invita a stare al suo posto: ha già fatto troppi danni!