Tempesta d’Amore, anticipazioni del 5, 6, 7 settembre 2019. Romy scacciata!

Il nuovissimo terzetto di anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, basato sulla trama delle puntate della soap di successo bavarese, ci mostra Alfons e Hildegard alle prese con un rischioso problema: un regalo molto “romantico”, che mette in moto un incidente nel quale rischiano addirittura di rimetterci la vita!

Nel frattempo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci avvertono che Annabelle si è accorta che Romy sta curiosando un po’ troppo nelle sue faccende. Al che la Sullivan decide di prendere delle immediate e severe contromisure per mettere l’indiscreta ragazza in condizioni di non nuocere. Che cosa fa? Va a raccontare al padre tutta una serie di bugie al fine di spingerlo a cacciarla via dal Furstenhof!

Joshua aiuta Romy e soffre per Denise…

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Annabelle alla fine riesce nel suo intento. La sorella della Sullivan, però, ci rimane male e dal canto suo Joshua, dispiaciuto per Romy, fa del suo meglio per aiutare la ragazza. Nel frattempo, il rapporto tra Denise e Henry evolve verso una situazione di grande intimità e sintonia: diventa insomma qualcosa di molto speciale. Joshua se ne accorge e non la prende tanto bene…