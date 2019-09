Temptation Island Vip 2019, ultime anticipazioni: Nathaly e Andrea, coppia in bilico!

Fra le coppie di Temptation Island Vip che ‘oscillano’ di più, c’è quella formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. L’imprenditore romano e la fidanzata hanno avuto discussioni e non si parlano da giorni. Non si sono lasciati, ma nella coppia ci sono, evidentemente, problemi. Nathaly si augura che l’esperienza serva loro a capire se dopo tutto possano tornare a vivere insieme, con migliori presupposti e diverse dinamiche.

Tuttavia le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, ci avvertono che per loro, come per tutti, il villaggio è pieno di insidie. Ad esempio, la Caldonazzo è finita nella rete del tentatore ex cavaliere di Uomini e Donne Trono Over, Michele Loprieno, innamorato a suo tempo e senza fortuna della bellissima dama sarda Claudia Montichiara.

‘Misura per misura’!

Attraverso le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, vediamo la clip nella quale Michele fa volteggiare diverse volte la Caldonazzo. Davanti a queste immagini nel pinnettu Ippoliti rimane di stucco, ma in seguito confida ai suoi compagni d’isola che in serata anch’egli ballerà con qualche tentatrice. E infatti, al calar del buio, siede vicino a una bellissima bionda e con lei intraprende una complice conversazione. Quale sarà la reazione di Nathaly?