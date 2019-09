Una vita, anticipazioni puntata serale di sabato 7 settembre 2019. I dubbi di Blanca!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Silvia e Arturo, a dispetto della cecità del colonnello, non si smontano e progettano il loro matrimonio, che viene annunciato dalla Reyes. Nel frattempo Lolita confessa ad Antonito che è stata lei a rompere il prototipo. I due litigano. Inigo propone a El Peña di diventare comproprietario de La Deliciosa.

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, mostrano che Lucia va in soffitta e rimane sconvolta nel vedere in che stato vivono le cameriere ed i domestici di Acacias. Intanto Blanca pensa di aver sbagliato a portare il piccolo Moises a casa anziché farlo restare in ospedale. Tuttavia Samuel e il dottor Guillén stanno intenzionalmente facendo peggiorare le condizioni di salute del bambino!

Anticipazioni di Acacias 38, Una vita: la vana attesa di Flora!

Lucia finanzia i lavori per rimettere a nuovo la soffitta. In seguito, la ragazza e Liberto cercano di far coraggio a Samuel, ignorando che l’Alday sta ingannando tutti! Intanto Arturo si dispera, lamentandosi con Agustina del fatto che sta dimenticando il viso di Silvia. Quest’ultima intanto invita Elvira e Simon al matrimonio per fare una bella sorpresa al colonnello. Nel frattempo Flora si sente felice: si aspetta che El Peña ufficializzi la loro relazione, ma la sua attesa è vana…