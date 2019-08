Tempesta d’Amore, anticipazioni settimana 2-8 settembre 2019. Sconvolgenti scoperte!

Eccoci alle ultimissime anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, basate sulla trama delle puntate in onda da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2019, che riferiscono eccitanti novità sulla stagione in corso. La soap tedesca di successo, con le sue avvincenti vicende, attende i suoi aficionados dal lunedì alla domenica dalle 19:30 alle 20:30 su Rete 4.

Vediamo dalle anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che Denise vive un’esperienza sconvolgente, legata alla sua professione e al dipinto di George e Dora. Intanto Werner umilia André dicendogli che non potrà mai essere chiamato chef : il fratello ci rimane assai male. Robert è felice sapendo che Eva si realizza nel lavoro, ma ignora che dietro la proposta ricevuta c’è Christoph!

Assillanti crucci per Annabelle!

Annabelle è travolta dai sensi di colpa per la morte di Xenia per sua mano e abilmente dissimulata con investigatori e familiari. Oltre a ciò, è ancora più sconvolta apprendendo che non è figlia di Christoph! Quest’ultimo tramite una videocassetta lasciatagli dalla sua defunta consorte, scopre a sua volta che uno tra Viktor, Boris, Denise ed Annabelle non è suo figlio!

Segreti e gaffe…

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, il rapporto tra Henry e Denise si stringe: i due hanno non poche cose in comune. Al contrario, la relazione tra Annabelle e il suo fidanzato è ormai in bilico. Vacilla anche il segreto di Jessica sulla piccola Luna, mentre Romy e Paul coinvolgono Joshua in una faccenda riservata sulla quale il giovane Winter commette una gaffe cui rimedierà a fatica…