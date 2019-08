Una vita, anticipazioni del 30, 31 agosto, 2 settembre 2019. Ursula in manicomio!

Vediamo attraverso le nuovissime anticipazioni di Acacias 38, Una vita, che Inigo non vuole assolutamente vendere la cioccolateria per ottenere la cifra che servirebbe a pagare gli avvocati di cui El Peña ha bisogno per essere difeso dalle accuse che lo costringono in carcere, sotto il rischio di essere condannato alla garrota. Ma a questo punto Felipe accetta di difenderlo, su proposta di Ramon e di Trini.

Nel frattempo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, ci mostrano che Servante è entrato nel panico a causa della notizia che l’esercito, di lì a non molto, farà delle esercitazioni nelle vicinanze sperimentando un nuovo, potente pezzo di artiglieria. Intanto, dopo aver scoperto il trucco di Antonito, Ramon Palacios si innervosisce e comanda al figlio di tornare subito – senza porre altro tempo in mezzo – al lavoro.

Anticipazioni Una vita: una specie di celebrità!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Liberto, dopo l’articolo su di lui uscito sul giornale, diventa una specie di celebrità, al che Rosina si sente messa in disparte e prova molta gelosia. Intanto Samuel fa visita a Ursula in manicomio. La Dicenta cerca di farsi beffe di lui, ma il giovane Alday non si scompone, e le annuncia di aver ideato un nuovo diabolico piano contro suo fratello e Blanca!