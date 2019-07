Il fortunato format estivo di Canale 5, giunto alla settima edizione e dominatore dello share serale del lunedì, sta per giungere alla sua fase conclusiva. Lunedì 29 vedremo le battute finali del reality trasmesso dall’isola delle tentazioni, che appassiona milioni di italiani con la sua formula facile e accattivante. I più fedeli sanno già tutto delle peripezie vissute dalle coppie, messe a dura prova nella fedeltà e nei sentimenti, e sanno che alcune di loro non hanno superato indenni la prova del falò, durante la quale i video e gli audio impietosamente catturati dalle telecamere inchiodano i protagonisti alle proprie responsabilità.

Una puntata piena di sorprese.

Attualmente sono rimaste soltanto tre coppie in gara. La scorsa settimana è rimasto aperto il falò tra Massimo e Ilaria. Eppure, come accade sempre nella vita, ci sono gli imprevisti e le storie possono prendere direzioni inattese, oppure addirittura tornare a riallacciarsi dopo una rottura che pareva irrimediabile. È quanto lascia intendere l’autrice del reality, Raffaella Mennoia, con una frase che apre nuovi scenari sull’esito finale: «Non tutte le coppie hanno confermato la scelta fatta durante il falò». Come per i responsi della sibilla, questa frase può essere intesa in tanti modi. Vorrà forse dire che dobbiamo aspettarci il rientro di una coppia che aveva deciso di lasciare il programma? Oppure la situazione già fragile tra David e Cristina, la coppia formatasi a “Uomini e donne over“, si è irreparabilmente rovinata malgrado le promesse scambiate tra i due partner durante la puntata di lunedì scorso? Ovviamente l’interrogativo è destinato a trovare riposta soltanto durante la diretta di lunedì.