Nonostante debba ancora andare in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2019, in rete circolano già alcune indiscrezioni circa la sorte delle coppie protagoniste di questa edizione. Durante la puntata della scorsa settimana, è andato in onda parte del falò tra Ilaria e Massimo: il confronto è stato interrotto, e solo stasera scopriremo se i due hanno deciso di tornare a casa insieme.

La situazione tra i due sembra abbastanza compromessa: Massimo si è lasciato subito affascinare dalla tentatrice Elena. Ilaria sin dalle prime puntate è sembrata molto turbata dall’atteggiamento e dalle parole del suo amore, che tutto sembrava tranne che un uomo impegnato. La ragazza, così, non ci ha pensato due volte e si è avvicinata al tentatore Javier. Massimo, nel vedere la fidanzata in atteggiamenti molto confidenziali con un altro uomo, è sembrato turbato, ma ciò non gli ha impedito di trascorrere la notte con Elena. Nell’apprendere questa notizia, Ilaria è andata su tutte le furie, ed il falò di confronto iniziato durante la prossima puntata sembrava portasse i due su un sentiero in cui vi era scritta la parole fine.

Ilaria e Massimo, la storia d’amore continua: ecco cosa sta accadendo.

Secondo alcune indiscrezioni, invece, Ilaria e Massimo stanno ancora insieme. A darne la notizia è un’utente di Instagram: la ragazza ha spiegato di abitare nello stesso quartiere di Ilaria e Massimo e di aver visto i due insieme pochi giorni fa. Ancora non sappiamo se Ilaria e Massimo abbiano deciso di uscire insieme dal programma, oppure se siano usciti separati e, solo in un secondo momento, si siano resi conto dell’importanza della loro storia d’amore. Alcune indiscrezioni, intanto, rivelano che una fidanzata abbia rinunciato ad un weekend con uno dei tentatori. Che si tratti di Ilaria?