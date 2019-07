Temptation Island 2019, il racconto della puntata di ieri, 29 luglio: le coppie scoppiano!

Ieri sera abbiamo scoperto come si è conclusa l’esperienza a Temptation Island per le coppie che hanno messo a dura prova il loro amore. La puntata si è aperta con il falò di confronto tra Ilaria e Massimo. Il ragazzo nelle due settimane trascorse nel villaggio delle tentazioni si è avvicinato moltissimo alla tentatrice Elena, ed i filmati parlavano chiaro: tra i due l’attrazione era evidente, ed ancora non è chiaro se ci sia stato qualcosa di più di un abbraccio. Anche Ilaria ha trascorso molto tempo, in queste quattro settimane, con un tentatore del villaggio, ma il suo è stato un lasciarsi andare dopo aver visto le immagini del fidanzato con Elena. Il confronto durante il falò tra Ilaria e Massimo ha riservato non poche sorprese: chi si aspettava che il ragazzo scaricasse Ilaria per lasciarsi finalmente travolgere dalla passione con Elena, è rimasto deluso. Massimo, una volta incontrata la fidanzata, ha detto di amarla e di non volerla perdere. Ilaria, invece, ha rivelato di non riuscire più a fidarsi di lui, ed inoltre in queste settimane ha imparato ad amare se stessa. Per questo, ha deciso di lasciarlo e di tornare a casa da sola.

Tre coppie su tre scoppiano: il racconto della puntata di ieri 29 luglio di Temptation Island

Se tra Massimo e Ilaria è finita male, tra Vittorio e Katia è finita malissimo. Quello che abbiamo visto ieri durante il falò di confronto è stato un Vittorio furioso che ne ha cantate di tutti i colori alla fidanzata. Il ragazzo non può passare sopra alla totale mancanza di rispetto che Katia, “sbavando” (per usare le parole di Vittorio) dietro a due tentatori per tutto il tempo trascorso nel villaggio, ha avuto nei suoi confronti. La ragazza ha provato a dire che è semplicemente stata se stessa, e che a Vittorio ci tiene tantissimo. Il ragazzo, però, non ha voluto sentire ragioni: ha lasciato Katia ed ha chiesto di incontrare Vanessa, la bella tentatrice con cui ha stretto, negli ultimi giorni trascorsi a Temptation Island, un bel rapporto.

Non c’è due senza tre: anche la storia d’amore tra Sabrina e Nicola si è conclusa. A Temptation Island, l’ultimo falò di confronto. Sabrina, dutante la serata trascorsa con il tentatore Giulio, non ha avuto freni e ci ha provato spudoratamente: se non è accaduto niente è solo perchè Giulio si è tirato indietro. Anche Nicola è uscito con una single del villaggio, Maddalena, ma ha dichiarato che doveva prima risolvere la questione con la sua fidanzata. E così è stato. Nicola, durante il falò di confronto, è stato molto duro: Sabrina sin dal primo giorno trascorso nel villaggio si è comportata da single, e lui questo proprio non può dimenticarlo. Il ragazzo decide, così, di lasciare la fidanzata. A questo punto Sabrina ribatte che è lei a non voler tornare a casa con Nicola, e abbandona il falò.