Temptation Island 2019 – Un mese dopo, le anticipazioni di stasera 30 luglio 2019

Ieri sera abbiamo visto come si è conclusa l’avventura in Sardegna per le coppie partecipanti a Temptation Island 2019. Le tre coppie rimaste nel villaggio si sono tutte sfasciate, ma avranno avuto modo di chiarirsi? Un mese, infatti, è passato dall’ultima registrazione, e stasera Filippo Bisciglia ci svelerà, insieme ai protagonisti di quest’edizione, cosa è accaduto in questo tempo.

Stasera su Canale 5 vedremo Temptation Island 2019 – Un mese dopo, la puntata speciale che ci rivelerà se le coppie hanno deciso definitivamente di prendere strade diverse o se hanno scelto di concedersi una seconda opportunità.

Cos’è accaduto alle coppie del villaggio delle tentazioni? Lo scopriremo stasera con Temptation Island – Un mese dopo!

Nella puntata di ieri sera abbiamo visto che Ilaria ha deciso di lasciare il fidanzato Massimo. L’idillio tra il ragazzo e la bella tentatrice Elena non è, per Ilaria, perdonabile e, nonostante Massimo abbia dichiarato di amarla e di voler stare con lei, la ragazza ha deciso di tornare a casa da sola. Sui social, però, alcuni utenti hanno scritto di aver visto Massimo ed Ilaria insieme dopo la fine delle riprese. Che Ilaria abbia deciso di dare un’altra possibilità a Massimo?

Anche tra Sabrina e Nicola e finita. Qualche giorno fa, però il Vicolo delle news ha riportato la segnalazione di un utente che sostiene di averli visti insieme. Stasera, ibsomma3, ne vedremo delle belle, e chissà che la trasmissione non ci regali altre, inaspettate, sorprese.