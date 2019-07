Temptation Island 2019, le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 29 luglio: quale destino per Ilaria e Massimo?

Si avvicina la resa dei conti per le coppie di questa nuova edizione di Temptation Island. Oggi e domani, infatti, andranno in onda le ultime due puntate della trasmissione di Canale 5 e scopriremo quale sarà stata la sorte delle coppie rimaste al villaggio delle tentazioni. Scopriremo, con le nostre anticipazioni, quale sarà il futuro di Ilaria e Massimo, di Katia e Vittorio e di Sabrina e Nicola. Durante queste ultime due puntate assisteremo ad ulteriori video mostrati da Filippo Bisciglia, e vedremo la resa dei conti con i falò di confronto.

Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola: quale sarà la sorte delle coppie di Temptation Island 2019?

Durante la scorsa puntata abbiamo assistito all’inizio del falò di confronto tra Ilaria e Massimo. I toni sono stati decisamente accesi data la situazione oramai compromessa. Dagli ultimi video mostrati da Filippo, infatti, si scopre che Massimo ha trascorso la notte con la tentatrice Elena, ed è difficile immaginare che durante le ore trascorse insieme i due abbiano soltanto chiacchierato. Massimo ed Elena, sin dai primi giorni trascorsi sull’isola delle tentazioni, sembravano due calamite, per questo nessuno si sorprenderebbe se tra i due fosse accaduto qualcosa. Ilaria, dopo aver visto gli ultimi filmati mostrati da Filippo, è andata su tutte le furie. Vedremo se il finale sarà scontato, o se i due decideranno di ricominciare da zero la loro storia.

Anche la situazione delle altre due coppie della trasmissione sembra gravemente compromessa. Vittorio sembra aver perso la testa per Vanessa: il fidanzato di Katia, stando a quanto rivelano le anticipazioni ufficiali, ha portato la bella tentatrice nella casetta delle single: cosa sarà accaduto a telecamere spente? Anche per Nicola e Sabrina la situazione non è rosea. La ragazza si è mostrata molto attratta da Giulio, e Nicola a questo punto ha deciso di lasciarsi andare con Maddalena…