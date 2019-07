Beautiful, anticipazioni del 23, 24, 25 luglio 2019. Processi e nozze!

Attraverso le anticipazioni di Beautiful vediamo che l’udienza del processo per l’affidamento del piccolo Will si avvicina, e Katie, Thorne e Carter si consultano freneticamente per decidere la migliore linea di condotta. Ma per i due prossimi sposi l’argomento principale è il loro matrimonio, che non vedono l’ora di celebrare per arrivare già sposati all’udienza!

Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful mostrano che Ridge si sta dando da fare per cercare di corrompere, o quanto meno tirare dalla sua parte, il giudice McMullen, che dovrà emettere la sentenza. A tal fine non esita a rammentargli tutte le nefandezze compiute da Bill! Quest’ultimo, a sua volta, ha intenzione di corrompere lo stesso giudice!

Ridge nasconde qualcosa…

Tuttavia alla fine il magnate desiste, come ci dicono le anticipazioni di Beautiful, perché nel frattempo riceve una visita di Brooke, che lo rincuora, garantendogli che nessuno potrà sottrargli il rapporto che ha con suo figlio Will, perché trattandosi di una relazione tra padre e figlio è qualcosa di speciale, che non verrà mai meno nel corso degli anni. Al tempo stesso, la Logan si chiede cosa succederebbe se suo marito venisse a conoscenza dei suoi incontri segreti con Bill! In seguito, torna a casa, e l’atmosfera di segreto che Ridge ha creato intorno a quel che fa, provoca un furioso litigio fra i due!