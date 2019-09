Uomini e Donne Trono Over anticipazioni. Jean Pierre dà un dispiacere a Gemma!

Le ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over annunciano che, presso gli studi Titanus Elios della Mediaset di Roma, si sono da poco concluse le nuove registrazioni di puntate dei Senior. Come avviene molto spesso all’inizio di una puntata, la conduttrice Maria De Filippi parte mettendo in evidenza le vicende di Gemma Galgani.

Infatti, attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, vediamo che sul grande schermo led viene trasmessa una clip dalla quale si vede che al termine della scorsa puntata, la decana delle dame è andata in lacrime nel camerino di Jean Pierre. La Galgani vuole qualche spiegazione in merito a quanto detto in studio a proposito dell’opinione, espressa da Anna Tedesco, che il cavaliere non sia in realtà attratto da lei.

Una speranza per Gemma?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, Jean Pierre non si sottrae al confronto, anzi le fa intravvedere un filo di speranza, quando le dice che in passato ha avuto relazioni con donne per le quali in un primo momento, non aveva provato attrazione fisica. In seguito, però le cose erano cambiate. Ci tiene inoltre a precisare che, allo stato attuale, non vede in Gemma altro che un’amica.