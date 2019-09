Temptation Island Vip 2019 anticipazioni di lunedì 23 settembre 2019!

Come ci hanno mostrato le anticipazioni, Temptation Island Vip 2019, il docu-reality di Maria De Filippi dedicato alle coppie famose, è iniziato lo scorso lunedì 9 settembre all’insegna di grossi colpi di scena che si susseguono. Il programma, riconfermato nel format dopo il grande successo del primo anno, si caratterizza per i suoi alti ascolti.

Le anticipazioni di Temptation Island Vip 2019 ci ricordano che abbiamo alla conduzione Alessia Marcuzzi, che ha sostituito Simona Ventura, e che in queste puntate stiamo entrando davvero nel vivo del programma. Siamo infatti alla terza puntata, che va in onda lunedì 23 settembre alle 21.25, come sempre su Canale 5.

Le ultime anticipazioni di Temptation Island Vip 2019: due falò di confronto anticipati e una nuova coppia in arrivo!

Le ultimissime anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019 rivelano che nella terza puntata del programma scopriremo se Andrea ha accettato il falò di confronto anticipato proposto dalla fidanzata Nathalie. Inoltre Serena vedrà delle cose del fidanzato Pago che la faranno disperare. Mentre Anna Pettinelli chiederà il falò anticipato con il fidanzato Stefano, mostrandosi alquanto nervosa. E ancora, una nuova coppia arriverà nel programma e il loro viaggio nei sentimenti, proprio perché più breve, sarà per conseguenza più intenso.