Una vita anticipazioni puntata serale di sabato 21 settembre 2019. L’addio di Diego!

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, mostrano che Diego lascia Acacias e Blanca – troppo addolorata – non gli dà nemmeno il saluto di addio. Lucia ha capito che Samuel prova ancora qualcosa per Blanca e Celia dice a sua cugina che non ha speranze con lui. Anche la figlia di Ursula mette in guardia la ragazza dal minore degli Alday quando si rende conto che è molto presa da lui.

Attraverso le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, vediamo che Diego annuncia a tutti la sua partenza per un viaggio da cui non ritornerà. Intanto Leonor si innervosisce per una scoperta che fa su Inigo ed Antonito, mentre Ramon riceve una lettera con cui i ladri chiedono un riscatto per il brevetto. Diego lascia infine Acacias, e Blanca non si mostra addolorata.

Fuoco sul matrimonio!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Samuel propone a Blanca di tornare a vivere con lui. Arturo e Silvia si preparano per le nozze. Valverde è con Agustina, che gli legge alcune parole che ha scritto per lui; Silvia sta con Trini e Celia. Ma mentre gli invitati sono tutti davanti alla porta della chiesa, Blasco si intrufola nella casa degli Álvarez-Hermoso… Si ode uno sparo…