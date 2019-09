Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni. L’ombra di Giorgio Manetti!

Continuiamo con lo “sbobinare” le ultimissime anticipazioni e news di Uomini e Donne Trono Over relative alla nuova registrazione di puntate del settore Senior del programma televisivo ideato da Maria De Filippi. Nel salotto dell’Amore viene il momento di Anna Tedesco la quale la settimana scorsa era uscita con uno dei cavalieri.

Dalle anticipazioni, dal gossip e dalle news di Uomini e Donne Trono Over è venuto fuori che il cavaliere in questione qualche giorno fa aveva festeggiato il compleanno e che la dama, per tale occasione, gli ha inviato un affettuoso messaggio di auguri. Tuttavia l’uomo si è mostrato un po’ evasivo nel rispondere, e per questo motivo la bella signora bionda ci è rimasta male.

Le ultime anticipazioni di uomini e donne: Anna Tedesco incontra il “Gabbiano” in un ristorante!

Secondo le anticipazioni e news di Uomini e Donne Trono Over a un certo punto Anna Tedesco racconta di aver incontrato, in un ristorante di Firenze, Giorgio Manetti in compagnia della sua nuova fidanzata. Questo discorso non piace nemmeno un po’ a Gianni Sperti. il quale si innervosisce e sostiene di essere stato sospettoso quando la scorsa settimana ha visto comparire in studio Anna Tedesco! Su questo argomento, divampa immediata la polemica!