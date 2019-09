Temptation Island Vip 2019, anticipazioni e news: Pago e Serena!

Eccoci, attraverso le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, a raccontare di un’altra coppia: quella formata dal cantante Pago e dall’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. Lei ha dichiarato che il primo anno della loro storia è stato meraviglioso, ma attualmente c’è un clima di monotonia.

Pago sostiene di non essere mai stato innamorato di nessun’altra donna come lo è con lei. Perciò vuole risolvere questa situazione di stallo. Secondo le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, la redazione ha mandato in onda un video, sulla propria pagina ufficiale, da cui si vede che Serena è attratta da un tentatore.

C’è stato un bacio tra Serena e Alessandro?

Ecco i fatti: nel resort, lato fidanzate, c’è una sfilata dei tentatori. La Enardu guarda estasiata il tentatore Alessandro, e al momento della votazione, gli dà 11. Le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, mostrano che la mattina seguente, Serena e il single sono in spiaggia insieme, a raccontarsi confidenze. Il tentatore non esita a dirle che con lei si trova bene: a sera, Alessandro prende in braccio la ragazza, portandola in mare. La clip si ferma a questo punto, ma sembra quasi che i due si stessero baciando.