Temptation Island Vip 2019: Ciro Petrone e Federica Caputo eliminati. Ecco chi entra al loro posto

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del reality delle tentazioni di Canale 5 Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi. Ottimi gli ascolti registrati dalla prima puntata della trasmissione che ha ottenuto una media di 2.949.000 telespettatori pari al 18,16% di share, ponendosi come secondo programma più visto della serata dopo il Commissario Montalbano con 4.486.000 spettatori, ed il 21,27% di share.

Ciro Petrone e Federica Caputo eliminato dal programma nella prima puntata di Temptation Island Vip.

Tra le coppie in gara nella seconda edizione VIP del programma c’erano Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo. Già nella puntata di ieri abbiamo assistito ad un colpo di scena. Petrone, non riuscendo a sopportare la lontananza dalla sua fidanzata, è scappato dal suo villaggio trasgredendo le regole del programma per ricongiungersi con la ragazza. Alessia Marcuzzi lo ha raggiunto e lo ha invitato ad abbandonare il programma. I due sono stati eliminati immediatamente. Quindi a tempo di record una coppia ha già dovuto abbandonare il reality Island Vip.

Temptation Island Vip 2019: Gabriel Pippo e Silvia Tirado al posto di Petrone e Caputo.

In base alle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News sulle registrazioni che hanno già avuto luogo in Sardegna a sostituire la coppia uscente ce ne sarebbe un’altra ossia quella formata dal produttore musicale Gabriel Pippo, figlio di Pippo Franco, e la compagna Silvia Tirado, modella e la cantante. Gabriel, secondo le primissime indiscrezioni fornite dal noto sito, si sarebbe immediatamente ambientato all’interno del programma stringendo delle amicizie molto ravvicinate con alcuna delle tentatrici. Pippo e la Tirado entreranno in gioco nella seconda puntata che andrà in onda lunedì 16 settembre 2019 in prima serata su Canale 5.