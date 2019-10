Temptation Island Vip 2019 il riassunto della puntata di ieri 7 ottobre 2019. Scontro tra Serena e Pago

Ieri è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island Vip 2019, condotta da Alessia Marcuzzi. La prima storia che è stata mostrata è quella di Pago e Serena. La ragazza è sempre più vicina al single Alessandro e si lascia andare ad atteggiamenti di grande complicità. Quello che indignare il cantante è che la sua fidanzata non si preoccupi minimamente del fatto che lui possa soffrire vedendo le immagini.

Pago, infatti, è rimasto profondamente turbato nel vedere Serena così presa dal single ed è rimasto offeso anche per le accuse che lei gli ha rivolto di essere un “artista” e non essere in grado di affrontare le questioni di tutti i giorni. Nel corso del falò di confronto l’atmosfera tra i due diventa subito incandescente. Il dialogo prosegue tra reciproche accuse. Pago ad un certo punto si allontana per poi tornare sui suoi passi. “Ti devi calmare perché qui non ci sono porte da spaccare ”, ha affermato Serena. Lunedì prossimo nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 vedremo l’esito del confronto.

Alex tenta di raggiungere Delia

Alex non riesce a sopportare di vedere la propria fidanzata Delia in atteggiamenti confidenziali con il single Riccardo. La ragazza sembra molto presa e rivolge al tentatore molti complimenti. Ad un certo punto, dopo aver visto Delia fare il bagno al mare con il tentatore, non resiste e tenta di raggiungerla al villaggio delle fidanzate per interrompere la partecipazione al programma. Viene bloccato dalla produzione e torna indietro. Visibilmente provato dalle immagini, afferma di voler salvare la propria storia interrompendo la conoscenza di Delia con il single. Alessia lo invita a riflettere bene sulle sue azioni.

Silvia bacia il single Valerio

Silvia, incitata dal gruppo nel corso del gioco Obbligo o Verità bacia il single Valerio. Gabriele assiste incredulo alla scena e dichiara di non potere più amare una donna simile. Per lui la storia è conclusa.