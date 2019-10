Il Segreto anticipazioni dell’8, 9, 10 ottobre 2019. Carmelo e don Berengario scagionati!

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Elsa non ha il cuore spezzato perché probabilmente non era veramente innamorata di Alvaro. Questo, tuttavia, non le impedisce di sentirsi turlupinata e tradita: si è fidata di un uomo che, alla fin fine, cercava soltanto le sue ricchezze. La donna sta attraversando un brutto periodo che, però, passerà presto…

Intanto le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Roberto viene messo alle strette da Raimundo al telefono, e rischia di farsi scoprire. L’Ulloa, quando in seguito incontra Mauricio, gli parla dei suoi dubbi sull’amico di Maria. Antolina si innervosisce in presenza di Matías quando scopre che suo marito è andato in cerca di Alvaro.

Prudencio acquirente anonimo della cantina di Fe!

In seguito, Marcela fa visita ad Antolina e le spiega tutta la situazione. Secondo le anticipazioni de Il Segreto, in seguito alla deposizione di Saul e Julieta, la situazione di Carmelo e don Berengario migliora sensibilmente. Il Sindaco e Severo, parlando con le mogli, spiegano che il piano dei loro amici sta andando in porto. Prudencio insiste nel volersene andare e, a questo punto, Francisca comprende che non c’è modo di fermarlo. Intanto Matías parla a Marcela dell’incontro avuto con l’interessato alla cantina di Fe. L’acquirente anonimo altri non è che Prudencio!