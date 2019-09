Temptation Island Vip anticipazioni e news. Nathalie e Andrea al capolinea?

Le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, annunciano che il reality sta per giungere al suo termine, con il conseguente intensificarsi dei rapporti che si sono creati e del relativo turbillon emozionale che ne deriva. Ne sa qualcosa Nathalie Caldonazzo, che la settimana scorsa era convinta di aver già visto tutto del suo compagno.

Ebbene, le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019 mostrano che oggi come oggi il rapporto tra Andrea e Zoe si è ancor più consolidato. La showgirl romana dovrà visionare una clip del suo fidanzato che, in casa della tentatrice, si spinge decisamente oltre. Chiusi nella camera, i due si coricano insieme, e si sente il rumore di sospiri e baci.

Nathalie e la sua decisione!

Ma la reazione di Nathalie questa volta è diversa dal consueto. Secondo le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation Island Vip 2019, la donna non arriva a versare nemmeno una lacrima per il compagno, dal momento che la delusione è diventata più forte della rabbia. Comunque Nathalie chiede subito di fare un falò di confronto con Andrea, oramai ben certa della sua decisione, in particolare per quello che negli anni del loro rapporto Andrea le ha fatto vivere con la sua gelosia…