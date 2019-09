Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni. Com’è andata fra Giulio e Veronica?

Si annuncia un nuovo ciclo di puntate del salotto dell’Amore di Maria De Filippi, preparato con la recente realizzazione delle ultimissime registrazioni, presso gli studi Elios di Roma.Vediamo cosa è successo attraverso le nuovissime anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico! Ecco quello che succede dopo l’ingresso dei quattro tronisti!

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, la conduttrice Maria De Filippi decide di incominciare dal percorso di Giulio. Sull’onda di quello che era accaduto durante la scorsa registrazione di puntate, il tronista ha voluto avere un incontro con Veronica al di fuori dell’ambiente degli studi. In quel preciso momento la corteggiatrice è apparsa alquanto infastidita

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Veronica la “fenomena”!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico mostrano che Raselli si è comportato con la ragazza in modo piuttosto arrogante. Al che la corteggiatrice, poco incline a tollerare tanta superbia, pensa bene di andarsene. In seguito fa marcia indietro, e ritorna. Dal canto suo, Giulio non gradisce il fatto che Veronica si atteggi a “fenomena” e a un bel momento la lascia da sola. Quando finisce la clip, i due protagonisti del filmato discutono anche in studio, non senza qualche animosità.