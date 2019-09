Domani sera giovedì 12 settembre 2019 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Un passo dal cielo 5. Tante le novità e tanti nuovi arrivi nel cast di “Un passo dal Cielo 5”, che vedrà tra i protagonisti Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Piar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Sinja Dieks, Matteo Martari. Tra i nuovi arrivi vedremo la bellissima Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci e Matteo Oscar Giuggioli.

Anticipazioni di Un passo dal cielo 5: dove eravamo rimasti.

L’ultima serie aveva visto il comandate Neri in una situazione davvero drammatica in seguito alla morte del figlio e della moglie. In questa nuova stagione l’uomo comandante della Guardia Forestale ligio al dovere ed al suo compito, deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita. A San Candido ci sarà aria di cambiamenti, a partire proprio dal comandante Neri che, dopo aver chiuso, non senza difficoltà le ferite del passato, è pronto ad aprire nuovamente il suo cuore.

Le anticipazioni della prima puntata di Un passo dal cielo 5.

Intanto, per combinazione, fa il suo ritorno in Val Pusteria dopo un periodo di lunga assenza la bella Emma. Cosa si nasconde dietro al suo ritorno? Aria di cambiamenti anche per il commissario Nappi, appena diventato papà. Francesco lotta contro i fantasmi della setta Deva. Il Maestro Albert Kroess, capo indiscusso, dice di essersi ravveduto e cerca di cominciare la sua battaglia per uscire dal carcere. L’appuntamento con i nuovi episodi di Un passo dal Cielo 5 è per domani giovedì 12 settembre 2019 alle 21.30 su Rai 1.