Uomini e Donne anticipazioni Trono Over. I chili di Tina!

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, sono da poco state realizzate le registrazioni del salotto dell’Amore di Maria De Filippi in versione Senior. Attraverso le anticipazioni di U&D trovate sul web, possiamo dirvi subito che i riflettori iniziali sono stati puntati su Tina Cipollari, che si è esibita, come suo solito, in una buffa e spassosa scenetta trash delle sue.

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over rivelano infatti che la conduttrice ha fatto entrare in studio una bilancia. La Cipollari ha manifestato il desiderio di dimagrire di almeno venti chili entro Natale. Maria ha dato incarico a un nutrizionista di realizzare questo obiettivo. La bionda opinionista si è pesata e la bilancia si è fermata a ottantaquattro chili, mentre ne ha segnati solo settantacinque per Gianni Sperti.

Gemma dà l’addio a Cristiano e prende tre nuovi numeri di telefono!

Le anticipazioni di U&D mostrano in seguito l’ingresso di Gemma Galgani, che ha dichiarato di voler porre fine alla frequentazione con Cristiano. Intanto, la dama torinese ha accettato il numero di telefono di ben tre corteggiatori: Gianfranco, Pietro, Jeanpierre. Si viene a sapere che Gemma ha incontrato Pietro dalle parti di Napoli e che con lui c’è stato qualche abbraccio, mentre in settimana a Torino si vedrà con gli altri due.